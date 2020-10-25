В Кремле заявили, что рады победе Хабиба: "Все остальное – его выбор"

В Кремле прокомментировали победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Джастина Гэтжи и его решение завершить карьеру.

"Мы рады его победе и поздравляем его! А все остальное — его выбор", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит "Чемпионат.com".

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, объяснив это желанием проводить больше времени с семьей. Заявление он сделал сразу после того, как в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Отметим, для Хабиба бой с Гэтжи стал первым в карьере, к которому он готовился без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Весной этого года 57-летний Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом, в начале июля он скончался от осложнений заболевания.