Все школы Кузбасса перевели на дистанционное обучение

Все средние общеобразовательные учреждения Кемеровской области с 26 октября переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

Такой режим продлится до 22 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации аравительства Кузбасса.

Также к "удаленке" рекомендовали вернуться высшим учебным заведениям региона.

Ранее стало известно, что московские власти переводят на дистанционное обучение учащихся 6-11 классов, младшие школьники продолжат учиться очно.

Также сообщалось, что в Забайкальском крае все школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом.