Все школы Кузбасса перевели на дистанционное обучение
Все средние общеобразовательные учреждения Кемеровской области с 26 октября переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.
Такой режим продлится до 22 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации аравительства Кузбасса.
Также к "удаленке" рекомендовали вернуться высшим учебным заведениям региона.
Ранее стало известно, что московские власти переводят на дистанционное обучение учащихся 6-11 классов, младшие школьники продолжат учиться очно.
Также сообщалось, что в Забайкальском крае все школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом.