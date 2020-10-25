25 Октября 2020
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Изолирующий бокс для перемещения пациентов с коронавирусом (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Свердловской области подтвердили 276 новых случаев заболевания COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 276 случаев COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб. 100 из них приходится на Екатеринбург.

Также коронавирус нашли у жителей Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Ачита, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска, Камышловского района, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сысертского и Шалинского городских округов.

Всего коронавирусом в регионе заразился 34 501 человек.

Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев – 739.

За сутки выписано 224 человека, всего выздоровели 26 578 пациента.

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В Свердловской области подтвердили 276 новых случаев заболевания COVID-19

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Теги: коронавирус, свердловская область



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