25 Октября 2020
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Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлены еще 16 710 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 16 710 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

В Москве за сутки заразились 4 455 человек, в Петербурге – 709.

Всего в стране на сегодняшний день - 1 513 877 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 229 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 26 050 человек.

В связи с выздоровлением за сутки выписано 7 704 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 138 522 человек.

Напомним, в Роспотребнадзоре считают, что снижение заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, наступит в феврале-марте 2021 года. Там добавили, что не нужно пугаться цифр статистики, которые держатся рядом с отметкой в 17 тыс. ежедневных случаев.

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В России выявлены еще 16 710 случаев заражения COVID-19

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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