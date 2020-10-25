СКР: Убийство бизнесмена Петрова было совершено по найму

По факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 24 октября вечером неизвестный из огнестрельного оружия с противоположного берега реки выстрелил в 61-летнего мужчину. Петров находился на территории своего дома под Выборгом.

Убитый был отцом экс-гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова, депутатом местного городского совета и известным бизнесменом. Ему приписывали связи с криминальным миром. Местные СМИ и ресурсы с компроматом называли Петрова "хозяином Выборга".