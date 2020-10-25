25 Октября 2020
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

СКР: Убийство бизнесмена Петрова было совершено по найму

По факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 24 октября вечером неизвестный из огнестрельного оружия с противоположного берега реки выстрелил в 61-летнего мужчину. Петров находился на территории своего дома под Выборгом.

Убитый был отцом экс-гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова, депутатом местного городского совета и известным бизнесменом. Ему приписывали связи с криминальным миром. Местные СМИ и ресурсы с компроматом называли Петрова "хозяином Выборга".

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СКР: Убийство бизнесмена Петрова было совершено по найму

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Теги: александр петров, убийство по найму



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Ранее 24.10.2020 20:01 Мск В Ленобласти убили "хозяина Выборга" - депутата и бизнесмена Александра Петрова

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