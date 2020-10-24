24 Октября 2020
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киллер, автомат калашникова (2015) | Фото: job-sbu.org

В Ленобласти убили "хозяина Выборга" - депутата и бизнесмена Александра Петрова

В Выборгском районе Ленобласти мертвым был найден муниципальный депутат Александр Петров. Он был отцом экс-гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова.

Предположительно, на Петрова было совершено покушение, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Mash на Мойке знает, что киллер пробрался на участок Петрова в поселке Великое – это в 50 км от Выборга. Покушение произошло около шести часов вечера. Baza пишет, что тело депутата обнаружил сторож, он же вызвал "скорую".

Петров был депутатом местного городского совета и известным бизнесменом. Ему приписывали связи с криминальным миром. Местные СМИ и ресурсы с компроматом называли Петрова "хозяином Выборга". По данным "Подъема", во владении или совладении бизнесмена было 26 структур, в том числе, гостиничных комплексов, мусорный полигон "РАСЭМ", Выборгская топливная компания, а также строительные и дорожно-строительных фирмы.

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В Ленобласти убили "хозяина Выборга" - депутата и бизнесмена Александра Петрова

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Теги: александр петров, покушение, выбор, криминальный мир



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