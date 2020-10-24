Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный, где сегодня арестовали одного из руководителей

24 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО В России
(2020) | Фото: permkrai.ru

Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный, где сегодня арестовали одного из руководителей

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгения Рогозу. Также выговоры объявлены гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру центра Владимиру Жуку. В пресс-службе госкорпорации отметили, что такие решения Рогозин принял после заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный.
Читайте также:

Тем временем, Благовещенский городской суд на два месяца (до 22 декабря) арестовал директора космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) Романа Бобкова, который подозревается в махинациях, сумма ущерба которых составляет около 500 млн руб.

Уголовное дело в отношении Бобкова возбудили по материалам УФСБ по Амурской области, ему вменяется ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 285, ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 292 РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу).

"У суда имеются достаточные основания полагать, что оставаясь на свободе, Бобков может скрыться от органов предварительного следствия, а также, в силу занимаемой должности, может уничтожить доказательства, оказать воздействие на свидетелей, чем воспрепятствует производству по уголовному делу", - говорится в определении суда.

По версии следствия, Бобков подстрекал представителя архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны (он тоже арестован) к нарушениям при приемке водозаборов. А они предназначались для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции "Промышленная №1", а также для питьевого и противопожарного водоснабжения ЗАТО Циолковский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный, где сегодня арестовали одного из руководителей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий рогозин, космодром восточный, арест, роман бобков, махинации, выговор, увольнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 11:54 Мск Роскосмос потратит 255 млн руб., чтобы выяснить, завышались ли цены при строительстве космодрома "Восточный"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети