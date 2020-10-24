Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный, где сегодня арестовали одного из руководителей

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгения Рогозу. Также выговоры объявлены гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру центра Владимиру Жуку. В пресс-службе госкорпорации отметили, что такие решения Рогозин принял после заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный.

Тем временем, Благовещенский городской суд на два месяца (до 22 декабря) арестовал директора космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) Романа Бобкова, который подозревается в махинациях, сумма ущерба которых составляет около 500 млн руб.

Уголовное дело в отношении Бобкова возбудили по материалам УФСБ по Амурской области, ему вменяется ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 285, ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 292 РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу).

"У суда имеются достаточные основания полагать, что оставаясь на свободе, Бобков может скрыться от органов предварительного следствия, а также, в силу занимаемой должности, может уничтожить доказательства, оказать воздействие на свидетелей, чем воспрепятствует производству по уголовному делу", - говорится в определении суда.

По версии следствия, Бобков подстрекал представителя архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны (он тоже арестован) к нарушениям при приемке водозаборов. А они предназначались для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции "Промышленная №1", а также для питьевого и противопожарного водоснабжения ЗАТО Циолковский.