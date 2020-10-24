24 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
граната (2017) | Фото: ГУ МВД по СО

В Нижнем Тагиле у входа в кафе обнаружили осколочную гранату

В Нижнем Тагиле у входа в кафе "Девичья башня" вечером в пятницу обнаружили предмет, похожий на гранату.

На место обнаружения прибыла группа разминирования ОМОНа Росгвардии с минно-розыскной собакой.

"В результате первичного обследования специалистами установлено, что предмет является ручной осколочной гранатой Ф-1 с вкрученным запалом и отстреленной скобой", - сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

Эксперты по разминированию приняли решение подождать до наступления утра, чтобы проводить манипуляции при дневном свете. Подозрительную находку накрыли средством локализации взрыва - изделием "Фонтан" для недопущения неконтролируемого взрыва. Район обнаружения был оцеплен полицией.

"В ходе последующего осмотра взрывотехники отряда выяснили, что найденный предмет является учебным боеприпасом без соответствующих маркировок. По данному факту сотрудниками полиции проводится мероприятия по установлению виновников возникшей ситуации", - добавили в Росгвардии.

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В Нижнем Тагиле у входа в кафе обнаружили осколочную гранату

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Теги: нижний тагил, осколочная граната, развинирование



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