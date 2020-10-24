24 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Челябинке и ее сожителю предъявлено обвинение в убийстве 7-месячного сына. Они арестованы

В Челябинске 24-летней местной жительнице Татьяне П. и ее 29-летнему сожителю Евгению Г. предъявлено обвинение в убийстве из 7-месячного сына (пп. "в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего группой лиц).

Следствие считает, что обвиняемые нанесли множественные удары по голове ребенку женщины, от чего тот умер. Затем они пытались скрыть убийство и сбросили тело ребенка в реку Миасс.

Как ранее сообщало Накануне.RU, женщина пыталась отвести от себя подозрения и сообщила, что ребенка похитили. Но потом призналась, что похищения не было.

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Челябинке и ее сожителю предъявлено обвинение в убийстве 7-месячного сына. Они арестованы

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Теги: убийство ребенка, арест, предъявление обвинения



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