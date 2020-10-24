Первый снег и 106-й день протестов: в Хабаровске лепят политических снеговиков

Сегодня сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли на 106-ую акцию протеста. В выходные дни протестующих на улицах столицы края обычно собирается больше, чем в обычные дни. Сегодня, правда, погода была не на стороне активистов: в регион пришел циклон и принес первый снегопад.

Снег несколько изменил планы протестующих: традиционное шествие до площади Ленина изменило маршрут, поскольку склон на улице Тургенева обледенел, участники акции могли начать поскальзываться. Но итог был таким же, как и в предыдущие дни: несколько сотен горожан собрались перед зданием администрации.

Внезапно выпавшие осадки протестующие придумали использовать для создания политических снеговиков. Например, один из них призывал уйти в отставку Ирину Зикунову, спикера краевого заксобрания.