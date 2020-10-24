24 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
ДТП с минивэном (2020) | Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Количество жертв ДТП в Новосибирской области увеличилось до пяти

Количество жертв аварии с автобусом в Новосибирской области увеличилось до пяти. Ранее сообщалось, что погибли водитель минивэна, взрослая пассажирка его машины, а также двое детей – 9 и 4 лет. Еще двое пассажиров Toyota Noah были доставлены в больницу, где позже скончался один из них.

В автобусе, с которым столкнулась иномарка, никто не пострадал.

ДТП с минивэном(2020)|Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Напомним, ЧП произошло на 129-м километре дороги Р-255 "Сибирь". За рулем Toyota находился 52-летний мужчина, он ехал со стороны Новосибирска. В какой-то момент он выехал по неизвестной пока причине на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, ехавшим из Томска в Барнаул. От удара автобус кинуло в кювет.

ДТП с автобусом.(2020)|Фото: пресс-служба МЧС России

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Количество жертв ДТП в Новосибирской области увеличилось до пяти

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Теги: дтп с автобусом, минивэн, погибшие дети



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Ранее 24.10.2020 09:13 Мск В Новосибирской области ДТП с автобусом: погибли четыре человека, в том числе двое детей

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