Количество жертв ДТП в Новосибирской области увеличилось до пяти

Количество жертв аварии с автобусом в Новосибирской области увеличилось до пяти. Ранее сообщалось, что погибли водитель минивэна, взрослая пассажирка его машины, а также двое детей – 9 и 4 лет. Еще двое пассажиров Toyota Noah были доставлены в больницу, где позже скончался один из них.

В автобусе, с которым столкнулась иномарка, никто не пострадал.

Напомним, ЧП произошло на 129-м километре дороги Р-255 "Сибирь". За рулем Toyota находился 52-летний мужчина, он ехал со стороны Новосибирска. В какой-то момент он выехал по неизвестной пока причине на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, ехавшим из Томска в Барнаул. От удара автобус кинуло в кювет.