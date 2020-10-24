СМИ: По подозрению в махинациях задержан директор космического центра "Восточный"

СКР взял под стражу директора космического центра "Восточный" Роман Бобков, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в Следственном комитете. Центр является филиалом АО Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ), головной структуры по обслуживанию одноименного космодрома.

Бобкова и главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева подозревают в махинациях при сдаче трех водозаборных сооружений для космодрома. Предполагаемый ущерб составляет полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Бобков подстрекал Фоминцива к нарушениям при приемке водозаборов. А они предназначались для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции "Промышленная №1", а также для питьевого и противопожарного водоснабжения ЗАТО Циолковский.