24 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
первый пуск ракеты космического назначения &quot;Союз-2.1а&quot; с космодрома &quot;Восточный&quot;, 28 апреля 2016 года (2016) | Фото: Роскосмос

СМИ: По подозрению в махинациях задержан директор космического центра "Восточный"

СКР взял под стражу директора космического центра "Восточный" Роман Бобков, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в Следственном комитете. Центр является филиалом АО Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ), головной структуры по обслуживанию одноименного космодрома.

Бобкова и главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева подозревают в махинациях при сдаче трех водозаборных сооружений для космодрома. Предполагаемый ущерб составляет полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Бобков подстрекал Фоминцива к нарушениям при приемке водозаборов. А они предназначались для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции "Промышленная №1", а также для питьевого и противопожарного водоснабжения ЗАТО Циолковский.

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СМИ: По подозрению в махинациях задержан директор космического центра "Восточный"

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Теги: космодром восточный, махинации, задержание, роман бобков



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