В Новосибирской области ДТП с автобусом: погибли четыре человека, в том числе двое детей

Смертельное ДТП произошло утром в субботу, 24 октября, в Болотнинском районе Новосибирской области. На 192-м километра трассы "Сибирь" 52-летний водитель минивэна Toyota Noah выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом, ехавшим из Томска в Барнаул.

"В результате ДТП водитель Toyota, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина (все – пассажиры иномарки) от полученных травм погибли на месте, ещё два пассажира минивэна доставлены в больницу. Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе новосибирского полицейского главка.