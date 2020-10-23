Тюменцы с ОРВИ получат бесплатные лекарства

Жители Тюменской области, страдающие хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет получат бесплатные лекарства в случае, если заболеют ОРВИ, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Список лекарств сформирован по поручению главы региона Александра Моора.

В зависимости от показаний, состояния пациента будет выдаваться один из шести комплектов лекарств. В них входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям – антибиотики.

Средняя стоимость набора составляет 1600 рублей. Для этих целей власти области выделяют 500 млн руб.

Сейчас проводится закупка препаратов. По данным департамента здравоохранения, первые наборы будут сформированы к выдаче в начале ноября.