23 Октября 2020
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Экономика Челябинская область
УДМЗ, Уральский дизель-моторный завод, рабочие (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутаты ЗСО обсудили развитие промышленности Челябинской области в условиях пандемии

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутаты обсудили информацию о ходе реализации государственной программы "Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области".

В этом году на ее реализацию было выделено 324,1 млн рублей, в том числе на предоставление льготных займов и субсидий для поддержки промышленных кластеров.

Фонд развития промышленности Челябинской области подписал в этом году четыре договора льготного займа с ООО "Фабрика шнуров", ООО ТД "МашЗавод", ООО "ТД "КОМФОРТ", ООО "МОФ". Общий объем инвестиций составляет 159,9 млн рублей, будет создано 39 рабочих мест.

Депутаты обратили внимание на докапитализацию Фонда на сумму 120 млн рублей.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали областному министерству промышленности ускорить принятие решения о предоставлении субсидий участникам промышленных кластеров по результатам конкурса. еще одно предложение касалось установления мер господдержки для участников специальных инвестиционных контрактов, которые будут заключены в целях разработки и внедрения новых технологий.

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Депутаты ЗСО обсудили развитие промышленности Челябинской области в условиях пандемии

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Теги: ЗСО, промышленность, экономика,



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