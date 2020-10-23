185 студентов и аспирантов получат стипендии Заксобрания Челябинской области

На заседании комитета ЗСО по молодежной политике, культуре и спорта депутаты рассмотрели вопрос о назначении стипендий Законодательного собрания Челябинской области студентам профессиональных образовательных организаций, студентам и аспирантам вузов.

Стипендии ЗСО вручаются ежегодно с 1997 года. С 2012 года стипендию получают 185 человек: 15 аспирантов в размере 20 тыс. рублей, 55 студентов вузов в размере 15 тыс. рублей, 85 студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в размере 12 тыс. рублей, 30 студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, в размере 12 тыс. рублей.

Как рассказал председатель комитета Михаил Видгоф, кандидатов выдвигают решениями ученых и педагогических советов и согласовывают с депутатами ЗСО.

"В списке 185 кандидатов, он одобрен решением комиссии по назначению стипендий", - отметил он.

В связи с пандемией коронавируса принято решение отказаться от проведения торжественной церемонии. Вручение стипендий проведут депутаты ЗСО в своих избирательных округах в ноябре-декабре текущего года.