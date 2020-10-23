В Челябинской области депутаты одобрили законопроект о документах территориального планирования муниципалитетов

Депутаты комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ на заседании одобрили проект закона о документах территориального планирования муниципальных образований, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект определяет состав и порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований: генеральных планов городских округов и схем территориального планирования муниципальных районов области. Кроме того, определен порядок внесения изменений в эти документы.

"Законопроект прошел правовую, лингвистическую и антикоррупционную экспертизы. предлагаю рекомендовать Законодательному собранию принять законопроект в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения", - предложил председатель комитета Олег Голиков.

Депутаты данное решение поддержали единогласно.