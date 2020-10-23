Южноуральские депутаты признали удовлетворительными результаты дорожных работ в регионе

На заседании комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ депутаты рассмотрели вопрос об итогах работы дорожной отрасли за девять месяцев текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, объем бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда на 2020 год утвержден в размере 22,5 млрд рублей с учетом средств федерального бюджета. По состоянию на 1 октября, освоено 12 млрд 576 млн рублей. В результате введено в эксплуатацию более 790 км автомобильных дорог. На 147,77 км выполнено устройство выравнивающего слоя покрытия. До конца года планируется выполнить работы на 798,937 км автомобильных дорог.

На реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было направлено 5,3 млрд рублей, фактическое выполнение за девять месяцев составило – 2,2 млрд рублей.

В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области" работы проводятся на трех объектах протяженностью 23,385 км. Депутаты призвали министра больше обращать внимание на проблематику сельских территорий, и рассмотреть возможность увеличить финансирование этого направления.

По итогам обсуждения результаты дорожных работ депутаты признали удовлетворительными, но рекомендовали министерству совершенствовать контроль за качеством дорожных работ.

"В частности, необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, запланированных к завершению в текущем году, а также совершенствовать контроль за качеством выполняемых дорожных работ, своевременно принимать технические и организационные меры, направленные на обеспечение устойчивой работы дорожного комплекса в зимний период", - отметил председатель комитета Олег Голиков.