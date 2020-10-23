23 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
алкоголь, бутылка (2017) | Фото:Накануне.RU

Полиция устроила облаву на уральских "бутлегеров"

Полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресечена деятельность очередных "бутлегеров", занимавшихся распространением немаркированной алкогольной продукции на территории Екатеринбурга и соседних городов.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в результате оперативных мероприятий в поселке Прохладный Белоярского района сыщики УСБ под руководством Валентина Зенкова выявили подпольный цех, в котором осуществлялась незаконная деятельность "бутлегеров". Представители МВД задержали четыре гражданина ближнего зарубежья, арендовавших данное помещение.

При осмотре сыщики обнаружили большое количество сомнительного качества водки, коньяка и вина с такими известными наименованиями, как "Старый Кенигсберг", "Нефть", "Золото", "Абсолют", "Хортица", "Талка" и "Киндзмараули". Здесь же располагались емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом более 10 кубических метров, системы для приготовления суррогата, наклейки, картонные коробки с пробками, колпачками, приспособления для укупоривания, пустая тара различной емкости и два грузовых автомобиля. Производился товар в антисанитарных условиях, с использованием технического спирта, жидкой карамели и эссенции.

"По данному факту органы внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ - незаконное предпринимательство. Также проверяется причастность задержанных к хранению изготовленной алкогольной продукции в Екатеринбурге в двух складских помещениях на улицах Маневровой, 31, и Монтажников, 8, где оперуполномоченные УСБ ГУ МВД области конфисковали свыше 30 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции.

В настоящее время несанкционированный товар направлен на экспертизу. Одному из фигурантов дела, подозреваемому в организации незаконного бизнеса, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован. Расследование махинаций уральских "бутлегеров" продолжается", - отметил полковник Горелых.

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Полиция устроила облаву на уральских "бутлегеров"

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Теги: полиция, бутлегеры, дело



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