23 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале 40% муниципалитетов за два года не внесли изменения в правила благоустройства

Депутаты комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ на заседании рассмотрели информацию о реализации регионального закона о порядке определения границ прилегающих территорий, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета Олег Голиков рассказал, что данный областной закон был принят в июле 2018 года. Закон был разработан во исполнении требований Градостроительного кодекса РФ, согласно которому субъекты Российской Федерации должны были установить порядок определения границ территорий, прилегающих к зданию, сооружению, земельному участку в целях реализации мероприятий по благоустройству и содержанию таких территорий.

В целях реализации этого закона органы местного самоуправления были обязаны привести в соответствие с законом правила благоустройства территорий муниципальных образований. Однако оказалось, что 40% муниципальных образований этого не сделали.

"Главы муниципальных образований ссылаются на то, что у них не хватает местных бюджетов на реализацию данных вопрос. При этом 60% изыскали денежные средства и реализовали закон. Градостроительным кодексом РФ за хозяйствующим субъектом закреплена обязанность по содержанию не только своей территории, но и территорий, прилегающих к его земельному участку. Тогда возникает вопрос, почему муниципалитеты не реализуют данное законом право привлечение для благоустройства и содержания собственников объектов недвижимости", - отметил Олег Голиков.

Депутаты рекомендовали органам МСУ активизировать работу по приведению правил благоустройства в соответствии с законом.

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На Южном Урале 40% муниципалитетов за два года не внесли изменения в правила благоустройства

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Теги: правила благоустройства, закон, ЗСО,



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