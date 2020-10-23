23 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В матче "Урал" – "Тамбов" из-за коронавируса заменили арбитра

Сразу в двух матчах 12-го тура Российской Премьер-лиги произошли замены резервных арбитров.
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, вместо Ивана Сиденкова на матч питерского "Зенита" и казанского "Рубина" назначен Ян Бобровский, который должен был работать на игре "Урал" – "Тамбов". В связи с этим резервным арбитром в Екатеринбурге теперь станет Сергей Куликов.

Как уточнили в РФС, замена Сиденкова произошла из-за его положительного теста на коронавирус.

Матч "Зенит" – "Рубин" состоится в Санкт-Петербурге завтра, 24 октября. "Урал" и "Тамбов" сыграют в Екатеринбурге на следующий день.

Напомним, на этой неделе "Урал" вышел в 1/8 Кубка России, обыграв в гостях московский "Велес". После этого тренер хозяев обвинил в неудаче своей команды судейство.

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В матче "Урал" – "Тамбов" из-за коронавируса заменили арбитра

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Теги: арбитр, Урал, Тамбов, замена



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