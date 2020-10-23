23 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Набережная огней в Верхнем Тагиле (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Верхнем Тагиле после реконструкции за 40 млн открыли Набережную огней

В Верхнем Тагиле более чем с годовым опережением графика открыли городскую Набережную огней. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Теперь, благодаря проведенному по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустройству, любимое место отдыха горожан не только изменило свой первоначальный облик, но и вместе с современным инфраструктурным наполнением получило новое, полностью соответствующее его сегодняшнему состоянию название – Набережная огней. В ходе рейтингового голосования в марте 2020 года жители высказали желание о скорейшем обновлении площадки и отдали за нее подавляющее число голосов.

Концепция будущего благоустройства разрабатывалась вместе с горожанами, депутатами, общественными организациями и бизнес-сообществом. В итоге при финансовой поддержке областного и федерального бюджетов на прибрежной линии водоема уложили плитку, установили урны, скамейки, каскадные цветники и современное освещение.

Набережная огней в Верхнем Тагиле(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также обновили озеленение, восстановили систему пирсов, построили игровые и спортивные площадки. Здесь же предусмотрели места для спокойного досуга и отдыха, выделили парковку для автомобилей. Общая стоимость проекта составила без малого 40 миллионов рублей, часть из которых вложил местный бюджет.

В Верхнем Тагиле уверены: теперь, с момента благоустройства, вся вечерняя жизнь горожан переместится сюда, на Набережную огней. И она станет таким же неотъемлемым символом города, как городской сквер и площадь Победы.

Набережная огней в Верхнем Тагиле(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

С открытием общественной территории жителей поздравили глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, управляющий Западным управленческим округлом Евгений Каюмов и депутаты Законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо, Вячеслав Погудин и Михаил Ершов.

"Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" продолжается. И я уверен, через год мы снова встретимся и так же как сегодня вместе с вами откроем обновленную площадь Победы", - заявил, обращаясь к тагильчанам, Николай Смирнов.

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В Верхнем Тагиле после реконструкции за 40 млн открыли Набережную огней

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Теги: Набережная огней, открытие, реконструкция, Верхний Тагил



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