На Ямале теплоход попал в ледовый плен: экипаж эвакуировали

На Ямале буксировочный теплоход "Васин" попал в ледовый плен. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС буксир смог связаться со спасателями "Диксона".

Сообщение о происшествии поступило сегодня утром. Буксир застрял в акватории Обской губы в 46 км севернее села Мыс-Каменный. Из-за образования ледового покрова движение буксира было затруднено. Экипаж судна эвакуировали по воздуху с помощью вертолета Ми-8.

Пострадавших нет. Экипаж судна разместили в маневренном фонде села Мыс-Каменный. Для моряков было организовано горячее питание.