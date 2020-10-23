На Южном Урале новая инфекционная больница уже в ноябре примет первых пациентов

В Челябинской области завершается строительство новой областной инфекционной больницы. 21 августа на строительной площадке в Малой Сосновке забили первую сваю, а уже 1 ноября строители сдадут объект. Сегодня губернатор Алексей Текслер посетил стройплощадку и лично оценил готовность объекта, передает корреспондент Накануне.RU.

Новая больница рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. Однако в случае экстренной необходимости здесь можно будет развернуть 382 койки. Учреждение здравоохранения будет оснащено по современным требованиям, здесь будут открыты операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и общежитие для медиков. Каждое крыло больницы можно будет использовать для лечения больных с различными инфекциями.

В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 90%. Уже смонтированы все корпуса, завершаются отделочные работы, остекление и монтаж внутренних инженерных систем. Готовится помещение под компьютерный томограф, его доставка и установка планируется на следующей неделе. Монтируются очистные сооружения и продолжается благоустройство территории.

Алексей Текслер сегодня побывал на строительной площадке. Он осмотрел новые корпуса, где разместятся палаты, реанимационные и операционные отделения, а после этого провел совещание с чиновниками, ответственными за строительство объекта.

По итогам визита губернатор сообщил, что строители сдадут объект, как и планировалось, 1 ноября. В ближайшие дни планируется сдать два первых корпуса.

"1 ноября мы вместе с медиками принимаем строительную готовность, и дальше объект передается им. Точнее по отдельным корпусам эта процедура начнется чуть раньше, но фактическая передача медикам произойдет 1 ноября. Дальше в течение 7-10 дней будет полностью проверена готовность работы и фактически в течение этих 10 дней здесь появятся первые пациенты. В целом, те договоренности, которые у нас были со строителями, выполняются. Темпами стройки я удовлетворен. Впервые мы строим такой объект в такие сжатые сроки и на будущее это ориентир нашей строительной отрасли", - рассказал Алексей Текслер.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин рассказал, что работы на объекте ведутся круглосуточно.

"В настоящее время работают более 700 человек в сутки. Строители работают очень активно, ответственно. Темпы очень высокие. Предстоит еще за оставшееся время сделать много, но готовность должна быть обеспечена", - подчеркнул он.

Доволен темпами строительства и директор ООО "Новая Уральская компания" Рустэм Насыров.

"В конце этой недели сдадим три корпуса. Потом один за другим через день-два будем сдавать и так до 1 ноября. 1 ноября сдадим всю больницу. Доволен результатом, люди стараются, практически тысяча человек работали на объекте и многие работали в ночные смены. Это очень важно, что мы успели в срок. Сложности на стройке всегда есть, начиная с проектирования и заканчивая поставками материалов. Например, в этом году большая проблема с алюминием оказалась, и у нас поставка задерживалась окон и дверей, но к 1 ноября все будет. Сложности есть всегда, но мы находили пути решения", - отметил он.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов добавил, что первыми сдадут лечебный, реанимационный и диагностические корпуса.

"Реанимация — это сердце любой больницы, и она должна быть хорошо оборудована, должны быть хорошие специалисты. Здесь это все будет. На следующей неделе начнем завозить медицинское оборудование и мебель. После стройки нужно навести порядок, завести оборудование, поставить, протестировать, чтобы, когда поступил первый пациент, мы понимали, что все работает и персонал готов. И мы после этого уверены, что любому пациенту, который приедет сюда на лечение, мы окажем всю необходимую медицинскую помощь", - рассказал он.

Новое медицинское учреждение станет частью областной больницы №3, в которой находится основная ковидная база. Основной штат инфекционной больницы уже укомплектован, в настоящий момент утверждается штатное расписание.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что в регионе в настоящий момент развернуто 5 тыс. 909 коек в госпитальных базах под коронавирус и нагрузка на медицину колоссальная.

"Специализированная современная больница очень нужна и востребована, и мы надеемся, что в будущем сможем часть объектов, которые перепрофилированных под коронавирус, вернуть в плановую медицину. Однако пока ситуация напряженная и объект крайне востребован. Когда решение в августе по этому объекту принималось, у нас количество больных на тот момент было небольшим, и многие сомневались в необходимости объекта. Но сейчас мы понимаем, что эти сомнения были напрасны, и решение о строительстве было абсолютно правильным и своевременным", - подчеркнул глава региона.