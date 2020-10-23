Замглавы Московской таможни задержан ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни, начальника службы таможенного контроля Сергея Цуканова при получении взятки в 500 тысяч рублей, пишет ТАСС.

По данным источника, Цуканов от своего знакомого узнал, что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары у компании "Меховой Мир" в ходе таможенной проверки.

Цуканов вместе с другими сотрудниками его подразделения решили потребовать взятку за допуск к изъятым вещам. В момент передачи денег его задержала ФСБ.

В декабре 2019 года были задержаны начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. Их обвиняют по ч.3 ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Оба отправлены под арест.

Перед задержанием Федеральная таможенная служба подтвердила информацию об обысках, состоявшихся в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Отмечалось, что отдельные сотрудники ФТС попали под следственные действия.