Комбинат "Ураласбест" взыскал с депутата Натальи Крыловой 151 тысячу рублей

Комбинат "Ураласбест" взыскал с депутата думы Асбестовского городского округа Натальи Крыловой 151 тысячу рублей. Народной избраннице пришлось заплатить за распространение не соответствующей действительности и порочащей информации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, поводом для разбирательства стал пост Крыловой на ее личной странице в соцсети "Одноклассники", опубликованный еще 10 января 2019 года под заголовком "Руководство комбината "Ураласбест" жестко экономит на работниках". Депутат утверждала, что "ради того, чтобы не тратиться на дополнительные соцвыплаты трудящимся при введении первого списка, боссы комбината создают левые конторы в обычных квартирах многоэтажных домов".

"Рабочих вынуждают трудиться во вредных условиях без первого списка. В случае несчастного случая тоже никаких гарантий. И вроде комбинат ни при чем", - говорилось в сообщении Натальи.

7 марта 2019 года был подан иск о защите деловой репутации с требованиями обязать Крылову удалить публикацию и опровергнуть порочащие сведения. Комбинат просил опубликовать опровержение тем же способом, которым были распространены эти данные, а также взыскать судебные расходы на оплату услуг представителя.

В феврале 2020 года Арбитражный суд удовлетворил исковые требования "Ураласбеста". Народная избранница подала жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, но вновь проиграла.

В итоге на счет ПАО "Ураласбест" поступили денежные средства в полном объеме (151 тыс. руб.), перечисленные Крыловой в счет погашения долга. А ставший причиной суда текст был удален и опровергнут.