Сергей Миронов заразился коронавирусом

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заразился коронавирусной инфекцией.

Депутат Госдумы сообщил, что получил положительный тест и перешел на режим самоизоляции, передает РИА Новости.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал вакцинировать всех депутатов Госдумы от коронавируса. В случае, если депутаты не будут делать прививки от COVID-19, Государственная дума может уйти на карантин, считает политик.

По его словам, меры по предотвращению заражения уже принимаются, однако этого недостаточно для депутатов, численность которых исчисляется сотнями.