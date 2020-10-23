23 Октября 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поздравил УрФУ со 100-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил Уральский федеральный университет с вековым юбилеем и пожелал коллективу университета успехов в многогранной деятельности, а студентам и аспирантам отличных результатов в постижении наук.

"УрФУ — один из крупнейших, уважаемых отечественных вузов, признанный образовательный, научный, просветительский центр. Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко. Отрадно, что сегодня вуз следует крепким традициям, заложенным предшественниками, принципам преемственности поколений, бережно хранит дух созидания и студенческого братства. Сочетает лучшие, проверенные временем методики обучения с самыми современными технологиями. Все это позволяет выпускникам УрФУ уверенно смотреть в будущее", — написано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе самого вуза, УрФУ также поздравили с юбилеем бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Чехии Милош Земан, каждый из которых является почетным доктором университета.

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Владимир Путин поздравил УрФУ со 100-летним юбилеем

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Теги: УрФУ, юбилей, Путин, поздравление



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