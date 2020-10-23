Глава Минпросвещения России: "Наша начальная школа – лучшая в мире"

"Российское дошкольное образование – одно из лучших в мире. А российская начальная школа – лучшая в мире. А почему? Потому что она базируется на таком достойном дошкольном образовании", - заявил сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов, открывая коллегию министерства.

Глава ведомства рассказал об основных приоритетах, которые ставит перед собой его министерство. "Не все новое – хорошее и нужное, не все старое – забытое и устаревшее. Мы будем учитывать мнения всех", - сказал Кравцов о разработке новых стандартов образования в будущем.

Он призвал пересмотреть работу преподавателя, "оставив в ней больше места для творчества". "Мы обязаны вернуть эту профессию на пьедестал уважения", - отметил министр.

По словам Кравцова, уже сейчас педагогическое образование становится престижным. Средний балл ЕГЭ среди поступающих в педвузы в этом году повысился и составил 70.

"Огромный потенциал вижу и в автоматизации управления образованием", - назвал Кравцов еще один приоритет и напомнил, что в 2030 году Россия должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования.

Также он предложил коллегии одобрить новый историко-культурный стандарт, который был разработан в начале этого года и "уже одобрен президентом".