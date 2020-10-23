Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире в последние две недели

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на международном межпартийном форуме "ШОС+", заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире в последние недели ухудшается.

Министр отметил, что пандемия выявила проблемы по части предоставления населению плановых лечебных мероприятий и это "серьезный вызов". По словам Мурашко, требуется совершенствование системы здравоохранения всех стран.

Накануне Михаил Мурашко ушел на домашнюю самоизоляцию – у одного из членов его семьи выявлен коронавирус. На форуме министр выступил в удаленном режиме. Ранее он называл ситуацию с коронавирусом в России "крайне напряженной".

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 октября выявлено 41 629 811 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 482 146 случаев. Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 17 тысяч.