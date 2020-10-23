23 Октября 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Число случаев коронавируса в России только достигло 1% от населения

Символический предел достигнут в России по числу выявленных заражений коронавирусом. Общее число случаев достигло 1% от населения страны.

Эпидемический порог для ОРВИ обычно составляет 5%, для опасных заболеванй, например сибирской язвы, - 1%. Для коронавируса на достижение 1% потребовалось более 7 месяцев с начала распространения инфекции. В докладе "Лиги защитников пациентов" отмечалось, что сезонное ОРВИ дает заболеваемость 1 млн в неделю, а коронавирус дал 1 млн за полгода.

В конце августа были озвучены данные, доказывающие, что коронавирус "на ногах" перенесли почти 40 млн россиян.

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Число случаев коронавируса в России только достигло 1% от населения

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Теги: коронавирус



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