Число случаев коронавируса в России только достигло 1% от населения

Символический предел достигнут в России по числу выявленных заражений коронавирусом. Общее число случаев достигло 1% от населения страны.

Эпидемический порог для ОРВИ обычно составляет 5%, для опасных заболеванй, например сибирской язвы, - 1%. Для коронавируса на достижение 1% потребовалось более 7 месяцев с начала распространения инфекции. В докладе "Лиги защитников пациентов" отмечалось, что сезонное ОРВИ дает заболеваемость 1 млн в неделю, а коронавирус дал 1 млн за полгода.

В конце августа были озвучены данные, доказывающие, что коронавирус "на ногах" перенесли почти 40 млн россиян.