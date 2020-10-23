На Южном Урале за сутки скончались шесть человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 129 случаев COVID-19, шесть человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 19 тыс. 104 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 948 заболевших. За сутки выписаны 111 человек, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 520 пациентов.

За прошедшие сутки умерло шесть человек. От COVID-19 скончались женщины 68 и 82 лет и 51-летний мужчина. Еще у трех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 61, 64 и 84 лет.