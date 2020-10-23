Система выявления COVID-19 по кашлю может появиться в российских аэропортах

Наличие коронавирусной инфекции у пассажиров в российских аэропортах собрались определять по кашлю. Об этом сообщил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что существуют некоторые механизмы, которые мониторят звук кашля пассажиров.

Разработка российской компании может появиться в течение нескольких месяцев. Система поможет определить наличие COVID-19 на ранней стадии.

Песков добавил, что идет обсуждение с "Аэрофлотом" о начале тестирования решения в одном из аэропортов.

Отметим, сейчас в аэропортах наличие коронавируса определяют по температуре тела с помощью тепловизоров.