Жительница Челябинска выбросила в реку тело семимесячного ребенка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка. Тело сына женщины сбросила в реку Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Накануне женщина сообщила о похищении своего семимесячного ребенка. Однако следователи установили, что похищения не было. По словам матери, ребенок умер от заболевания. Вместе с сожителем они решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс.

По факту смерти ребенка принято решение о возбуждении уголовного дела по п. в ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления.