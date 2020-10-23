23 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
река Миасс, набережная в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

Жительница Челябинска выбросила в реку тело семимесячного ребенка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка. Тело сына женщины сбросила в реку Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Накануне женщина сообщила о похищении своего семимесячного ребенка. Однако следователи установили, что похищения не было. По словам матери, ребенок умер от заболевания. Вместе с сожителем они решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс.

По факту смерти ребенка принято решение о возбуждении уголовного дела по п. в ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

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Жительница Челябинска выбросила в реку тело семимесячного ребенка

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Теги: ребенок, смерть, СК, проверка,



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