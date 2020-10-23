На Среднем Урале зафиксировано еще 268 случаев заражения и пять смертей от коронавируса

На территории Свердловской области зафиксировано 268 новых случаев заражения COVID-19, 155 из которых приходится на уральскую столицу. Остальные заболевшие являются жителями Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе составляет 33 тыс. 952 человека. Из них 26 тыс. 101 уже излечился от коронавирусной инфекции, включая и 302 человек, выписанных из медучреждений накануне.

Количество смертей также увеличивается. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, к статистике прибавилось еще пять случаев, что увеличивает число летальных исходов до 733.

Из 217 пациентов в тяжелом состоянии, 177 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях: 107 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 704 пациентов оценивается как средняя степень тяжести.