В Роспотребнадзоре назвали неподтвержденной версию о детях — разносчиках COVID-19

Версия о том, что дети являются разносчиками коронавируса нового типа и заражают пожилых людей, не подтвердилось. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

"В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот — не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", - цитирует его РИА Новости.

Для размножения в организме вирусу необходимо проникнуть в клетки, главными "входными воротами является рецептор ACE2". Эксперт пояснил, что представленность этого рецептора увеличивается с возрастом.

Изначально существовало предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме.