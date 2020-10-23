На переправе Салехард – Лабытнанги в Обь с парома упал "КамАЗ" с прицепом

Началась проверка обстоятельств падения в Обь "КамАЗа" с прицепом, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

"22 октября на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги в момент отчаливания парома "КамАЗ" с прицепом упал в реку. Пострадавших нет. Автомобиль извлечен из реки", - уточнили в надзорном ведомстве.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности судоходства.