Капитализация результатов интеллектуальной деятельности УВЗ составила более миллиарда рублей

Предприятия АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в государственную корпорацию Ростех) в 2019-2020 годах заключили несколько десятков лицензионных договоров, в том числе на право использования ключевых, рыночно значимых, коммерчески привлекательных товарных знаков, из 34-х зарегистрированных в Роспатенте. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в сфере продукции гражданского назначения составила более 1-го млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, общий объём рынка продукции, реализованной по лицензионным договорам, превышает 7 млрд руб. Об этом в рамках XXI форума по интеллектуальной собственности сообщил начальник управления по интеллектуальной собственности АО "Концерн "Уралвагонзавод" Сергей Ананьев. Он рассказал, что лицензиатами стали крупные промышленные предприятия, выпускающие различную продукцию машиностроения, в первую очередь продукцию подвижного состава. Кроме того, лицензионные договоры заключены с производителями высокотехнологичных макетов и сборных моделей гражданской и военной техники, а также сувенирной продукции и игрушек.

В свою очередь заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Роман Васиян сообщил: "Мы ставили перед собой цели усиления инновационной активности персонала, расширения рыночных позиций и как результат – достигнут рост капитализации организации на основе интеллектуальных прав. Кроме того, был создан единый порядок использования и сопровождение прав на РИД и выстроена отлаженная система контроля и исполнения лицензионных договоров. Нами непрерывно ведётся мониторинг нарушений и защита исключительных прав на РИД".

Он добавил, что для пресечения незаконного использования объектов исключительных прав разработан и внедрен Регламент проверок лицензиатов, в том числе выездных. В ходе проведённых проверок, а также мониторинга патентной ситуации в СМИ, за последние три года за нарушение исключительных прав предъявлено претензий на более чем 200 млн руб., в том числе за незаконное использование товарных знаков, правообладателем которых являются предприятия концерна.

Также в рамках проводимой работы концерном был организован творческий Всероссийский конкурс на лучшее продвижение товарных знаков, целью которого являлось популяризация брэнда, и в конечном итоге, продукции Уралвагонзавода. Уже сейчас началась реализация трёх идей, концепции которых были представлены в конкурсе.

Концерном также на постоянной основе ведётся образовательная деятельность в сфере интеллектуальной собственности. Так, в рамках реализация программы корпоративного развития в сфере управления правами на РИД в 2020 году обучение прошли более 500 сотрудников организаций, входящих в концерн.