В Екатеринбурге загорелась одна из новостроек "Федерации": огонь охватил фасад с 1 по 9 этаж

В районе южного автовокзала Екатеринбурга на ул. Щорса, 53 произошло возгорание фасада 16-этажной новостройки. Дом относится к жилому комплексу "Федерация". Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, внутри здания горения нет. На месте уже работают пожарные подразделения: 8 единиц техники и 23 человека.

"Огнем поврежден фасад с 1 по 9 этаж строящегося 16-ти этажного здания на площади 100 кв.м,. Причина возгорания пока неизвестна - это будут выяснять дознаватели", - сообщили в пресс-службе.

Пожар успешно ликвидирован.