23 Октября 2020
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

СМИ сообщили о новом механизме выплат медикам за работу с COVID-19

Российские медики будут получать дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом в течение 2021 года, сообщает "Коммерсант". По данным источников издания, в правительстве намерены делать это по новому механизму.

Начисления будут осуществлять совместно Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. В кабмине считают, что новый подход к администрированию выплат даст возможность избежать дальнейших конфликтов между властями и получателями денег.

Напомним, правительство РФ ввело эту меру в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии. Ранее выплаты в прежнем объеме президент Владимир Путин продлил лишь на октябрь. В ноябре и декабре медики будут получать деньги уже только за "фактически отработанное время". Чтобы получить сегодняшнюю выплату в полном объеме, медику нужно будет отработать не менее 21 смены в месяц, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Профсоюз медработников "Действие" намеревался провести пикет врачей "Заплатите за COVID". Аналогичные акции уже прошли в 15 населенных пунктах в десяти регионах.

Медики требуют расширения круга получателей "ковидных" выплат, обещанных президентом в апреле, в том числе для санитарок и водителей, а также разъяснений Минздрава, который этот круг ограничил.

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СМИ сообщили о новом механизме выплат медикам за работу с COVID-19

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Теги: медики, выплаты, коронавирус



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