В Находке ищут источник нефтяного пятна, появившегося в городской бухте

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
пруд пятно Екатеринбург (2017) | Фото: vk.com/imperius

В Находке ищут источник нефтяного пятна, появившегося в городской бухте

Росприроднадзор начал поиски источника нефтяного пятна, которое еще позавчера появилось в акватории бухты Находка.

"Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв. м. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается. Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО "Трансбункер Приморье" будет проведена внеплановая проверка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В "Трансбункере" причастность к появлению пятна отрицают. Более того, в момент появления информации о пятне на территории компании присутствовали инспекторы Росприроднадзора – с плановой проверкой. "У нас на территории присутствовали инспекторы дальневосточного (управления) Росприроднадзора с плановой проверкой, и как раз в это время появилась информация (в СМИ о разливе). Они ничего не обнаружили. Утечек не фиксировалось… Все чисто", - цитирует РИА Новости слова источника в компании. Он же кивает на соседнее предприятие – Приморский судоремонтный завод (АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод"). Мол, пятно не могло незаметно появиться, а вот дрейфовать оно могло.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Находке ищут источник нефтяного пятна, появившегося в городской бухте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: находка, нефтяное пятно, разлив нефтепродуктов, акватория, судоремонтный завод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети