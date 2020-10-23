В Находке ищут источник нефтяного пятна, появившегося в городской бухте

Росприроднадзор начал поиски источника нефтяного пятна, которое еще позавчера появилось в акватории бухты Находка.

"Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв. м. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается. Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО "Трансбункер Приморье" будет проведена внеплановая проверка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В "Трансбункере" причастность к появлению пятна отрицают. Более того, в момент появления информации о пятне на территории компании присутствовали инспекторы Росприроднадзора – с плановой проверкой. "У нас на территории присутствовали инспекторы дальневосточного (управления) Росприроднадзора с плановой проверкой, и как раз в это время появилась информация (в СМИ о разливе). Они ничего не обнаружили. Утечек не фиксировалось… Все чисто", - цитирует РИА Новости слова источника в компании. Он же кивает на соседнее предприятие – Приморский судоремонтный завод (АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод"). Мол, пятно не могло незаметно появиться, а вот дрейфовать оно могло.