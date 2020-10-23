23 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Андрей Карлов (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Глава свердловского Минздрава лично проверил больницу, откуда якобы массово бегут врачи

В пятницу министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с коллективом ЦГКБ №1 Екатеринбурга.

Ранее в СМИ появлялась информация, что из больницы якобы массово увольняются врачи. Карлов решил лично разобраться в ситуации.

Как рассказал в своем Facebook пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков, встреча министра с коллективом ЦГКБ №1 состоялась сегодня утром. На ней обсуждались самые наболевшие вопросы: дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности и чрезмерная нагрузка на специалистов.

Министр здравоохранения Андрей Карлов на встрече с коллективом ЦГКБ №1 Екатеринбурга(2020)|Фото: facebook.com/Константин Шестаков

"На вопрос министра, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что за последний месяц уволились два врача", - рассказал Шестаков.

Он добавил, что по итогам встречи Андрей Карлов запланировал ряд совещаний.

Как сообщало Накануне.RU, ранее губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений руководителю свердловского минздрава. По словам главы региона, "на счету каждый медработник".

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Глава свердловского Минздрава лично проверил больницу, откуда якобы массово бегут врачи

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Теги: Карлов, больница, проверка, министр, Екатеринбург



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