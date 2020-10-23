В Томской области мужчина неделю провел в тайге, питаясь ягодами

В Томской области нашли пропавшего жителя поселка Берегаево Тегульдетского района. 50-летний мужчина неделю провел в тайге.

О пропавшем родственники сообщили в экстренные службы только спустя два дня после того, как мужчина ушел за клюквой на болото и не вернулся, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"В этот же день были организованы поиски, в которых приняли участие сотрудники МЧС пожарно-спасательной части с. Тегульдет, полиции, работники областной противопожарной службы из Берегаево, администрации сельского поселения, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт", жители поселка, родственники потерявшегося", - рассказали в МЧС.

Спустя шесть дней после пропажи местный житель, возвращаясь с рыбалки, встретил в лесу человека, который рассказал, что несколько дней ходит по тайге и не может найти дорогу к населенному пункту. Им оказался Александр, которого искали все эти дни.

Мужчина был найден примерно в 30 километрах от поселка. По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранными ягодами.

Состояние здоровья Александра удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.