Директор "Уралвагонзавода" и Евгений Куйвашев подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Документ предусматривает тесное сотрудничество между регионом и предприятиями группы УВЗ, входящей в Ростех, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области.

"Уральские предприятия в составе концерна "Уралвагонзавод" являются признанными лидерами оборонной промышленности, четко выполняют гособоронзаказ. Вместе с тем технологические компетенции позволяют предприятиям успешно развивать производство гражданской продукции. Соглашение о сотрудничестве, которое мы сегодня подписали, делает акцент на развитии именно этого направления", - рассказал губернатор.

По его словам, деятельность предприятия и эффективность его работы будет напрямую влиять на экономику региона и развитие территорий, прежде всего – Нижнего Тагила. Куйвашев уверен, что сотрудничество и дальше позволит реализовывать множество проектов.

В рамках нового соглашения предполагается развитие производства трамвайных вагонов, криогенной продукции, дорожно-строительной и лесозаготовительной техники на областной территории, а также на поддержку формирования спроса в рамках исполнения поручений президента РФ о диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса.

"Действительно, нас связывает уже и добрая история, и настоящее, и, я абсолютно уверен, будущее. Это большая честь и высокая ответственность подписать такое соглашение, - подчеркнул Потапов. – Для нас Свердловская область является опорным, ключевым регионом, и все наши наработки направлены не только на защиту Отечества, но и, безусловно, на развитие гражданской составляющей. Мы считаем, что в рамках поручения президента по диверсификации надо более активно заниматься гражданской продукцией. Развивать компетенции, которые, в данном случае, есть у Уралтрансмаша. На Урале присутствует потребность в электротранспорте, и наши жители должны получать хороший качественный продукт. Свердловская область всегда нас поддерживает, ну а мы будем выполнять все обязательства, принятые на себя. Невзирая на внешние вызовы, мы работаем и получаем очень неплохие результаты".

Напомним, что в прошлом году обе стороны также подписали план мероприятий по развитию сотрудничества, направленный на диверсификацию производства и стимулирование развития инвестиционной и инновационной деятельности.