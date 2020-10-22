Путин о своей работе на посту президента: "Это когда-то, безусловно, должно закончиться"

Президент России Владимир Путин заявил, что прекрасно отдает себе отчет в том, что не сможет занимать свой пост вечно. Об этом он сказал на XVII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о переизбрании в 2024 г.

"Это когда-то, безусловно, должно закончиться. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, - заявил президент. Эти изменения в Конституции направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены, главным образом, на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальный конституционный базис для развития экономики и социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. Я рассчитываю на то, что все это будет работать, а что будет там в 2024 году или более позднее время - это уже нужно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать: каждому на своем участке".

Президент также заявил, что не считает себя мировым лидером и тем, кто каким-либо образом отличается от своих коллег – руководителей других государств. А собственную работу направляет не на улучшение личного имиджа, а на укрепление страны.

"Это моя главная цель и смысл жизни", - заключил Владимир Путин.