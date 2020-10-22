"Как бы не простудиться на ваших похоронах". Путин о тех, кто списывает Россию со счетов

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал последний доклад клуба "Валдай", в котором изменившиеся мировые условия института представляли собой помеху выстраивания отношений, вместо того, чтобы быть гарантией мировой стабильности.

По словам президента, в основе доклада лежит понимание того, что послевоенный миропорядок был создан Советским Союзом, США и Великобританией. При этом роль последней со временем изменилась, СССР развалился, а сегодняшнюю Россию «кто-то вообще попытался списать со счетов".

"Я уверяю вас, дорогие друзья. Мы объективно оцениваем наши возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние наши возможности и потенциал. И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России - нас в этом случае беспокоит только одно, как бы не простудиться на ваших похоронах", - сказал президент.

Президент страны отметил идею коррекции институционального устройства мировой политики как "достойную обсуждения", однако не согласился с мнением авторов доклада о необходимости полной перестройке существующих международных структур и избавления от них как устаревших.