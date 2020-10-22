Алексей Текслер принял участие в первом межпартийном форуме ШОС+

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в качестве модератора круглого стола "Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект" международного межпартийного Форума "ШОС+", передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая встречу, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, глава региона отметил, что странам-участникам ШОС необходимо преодолеть негативное воздействие пандемии, обеспечить экономический рост для улучшения благосостояния граждан, цифровую трансформацию в интересах людей и продвигать экологическую повестку.

"Идти к достижению этих целей лучше вместе, укрепляя межрегиональное социально-экономическое сотрудничество наших стран. Лидеры стран ШОС на высшем уровне заложили прочную основу межгосударственного партнерства, однако важно, чтобы на уровне регионов наших стран развивалось международное сотрудничество, включая межпартийное взаимодействие", - подчеркнул он.

По словам Алексея Текслера, все страны столкнулись со схожими вызовами в период пандемии, а введенные большинством стран ограничения привели к снижению деловой активности, что потребовало принятия государственных и региональных мер поддержки бизнеса, чтобы сохранить трудовую занятость и уровень жизни людей.

Руководитель офиса Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента республики Казахстана в городе Алматы Лидия Пархомчик отметила, что сегодня как никогда прежде становится актуальной способность выстраивать конструктивный и продуктивный диалог.

"Пандемия коронавируса привела не только к глобальному экономическому кризису и разрыву транспортно-логистических цепочек, но и усугубила проблема дефицита межгосударственного доверия. Взаимодействие в рамках такой авторитетной площадки как ШОС представляет собой действенный механизм кооперации, который позволяет выстраивать доверительные отношения между странами-партнерами. Казахстан всегда подчеркивал, что участи в ШОС является одним из важных направлений внешнеполитического курса страны", - сообщила она.

Заместитель председателя комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса республики Узбекистан по бюджету и экономическим реформам Дурбек Ахмедов обозначил наиболее важные направления межрегионального и межпартийного сотрудничества.

"Нам необходимо активизировать межпартийный диалог, для нас было бы достаточно интересно узнать ту работу, которую проводят на различных площадках наши коллеги. Для нас важен аспект с точки зрения влияния кризисных явлений и пандемии на развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса, с точки зрения вопросов занятости, дополнительных доходов и источников благосостояния для занятых в предпринимательстве, налаживание процессов, которые вели бы к решению вопросов бедности и вовлечение молодежи и женщин в предпринимательскую деятельность", - сообщил он.

Важными направлениями также являются цифровая трансформация, развитие внешней торговли и технологическое сотрудничество.

Вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян рассказала, что в период пандемии и санкций российские предприниматели пересмотрели свои внешнеэкономические стратегии. Это открыло новые возможности для обновления сотрудничества с более надежными партнерами – странами-участниками ШОС. Среди ведущих направлений экспорта из России, она назвала, Китай, Казахстан, Узбекистан и Индию.

"Нам очень важно и нужно активизировать наши усилия по углублению сотрудничества в рамках ШОС, в том числе используя связи между бизнес-объединениями, расширяя инструментарий бизнес дипломатии", - подчеркнула она.

Подводя итоги круглого стола, Алексей Текслер отметил, что все озвученные инициативы будут предложены для внесения в итоговый документ форума ШОС+.

"Считаю, что наша сегодняшняя встреча была плодотворной, надеюсь, что подобные встречи приобретут постоянный, системный характер", - подчеркнул он.