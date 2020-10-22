В Челябинской области депутаты комитета ЗСО одобрили поправки в закон о бюджетном процессе

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам депутаты поддержали изменения в закон о бюджетном процесс, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки подготовлены в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Проектом закона предлагается закрепить за правительством области новые бюджетные полномочия, в том числе по установлению порядка предоставления областным бюджетным автономным учреждениям, а также иным юридическим лицам субсидий на оказание государственных услуг в социальной сфере, а также принимать решение о восстановлении платежеспособности муниципального образования.

Кроме того, законопроектом предполагается дополнить основания для корректировки сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон о бюджете. Предполагается, что это может быть сделано в случаях осуществления централизованной закупки для обеспечения государственных нужд.

На заседании комитета депутаты рекомендовали на заседании ЗСО принять законопроект в первом и третьем чтениях.