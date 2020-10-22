Пожар в студенческом общежитии Екатеринбурга ликвидирован

Пожар, распространившийся по территории студенческого общежития Екатеринбурга, успешно ликвидирован. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области. Вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Напомним, в общежитии, расположенном на ул. 8 Марта, 84б, сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Очагом оказался навесной потолок в коридоре первого этажа, площадь пожара составила 15 кв.м.

Из помещения было эвакуировано 300 человек, 4 из которых с помощью масок "Самоспасатель". Пострадавших нет.

"Здание общежития имеет пустотные перекрытия и деревянные перегородки. Для того, чтобы убедиться в том, что огонь не распространился по пустотам огнеборцы проводят поэтажное обследование здания с помощью тепловизора", - сообщили в пресс-службе.

На месте пожара работали 17 единиц пожарно-спасательной техники, 56 человек.