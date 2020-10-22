Южноуральские депутаты поддержали поправки в областной закон о бюджете на 2020 год

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам депутаты одобрили поправки в закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предусматривает включение в закон нормы, закрепляющей за правительством области право проведения в 2020 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям.

Предполагается, что реструктуризация будет проводиться путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетному кредиту с переносом срока погашения задолженности по основному долгу на период с 2020 по 2024 г. равными долями с возможностью досрочного погашения. За пользования средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1% годовых.

"Изменения касаются проведения правительством области в 2020 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Челябинской области", - рассказал председатель комитета Александр Лазарев.

Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом и третьем чтениях.

Добавим, что в настоящий момент задолженность имеется только у Челябинска в размере 277 млн, которая, возможно, будет реструктуризирована после принятия закона.